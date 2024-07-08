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盤中速報 - 正崴(2392)急拉3.54%報84.9元，成交34,860張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 12:28

正崴(2392-TW)近5分K漲速3.54%，08日12:28報84.9元，成交34,860張，今日漲幅為7.47％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

正崴(2392-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲2.18%。集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-695 張
  • 外資買賣超：-151 張
  • 投信買賣超：-128 張
  • 自營商買賣超：-416 張
  • 融資增減：-112 張
  • 融券增減：-247 張

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