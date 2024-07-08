盤中速報 - 正崴(2392)急拉3.54%報84.9元，成交34,860張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 12:28
正崴(2392-TW)近5分K漲速3.54%，08日12:28報84.9元，成交34,860張，今日漲幅為7.47％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
正崴(2392-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲2.18%。集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-695 張
- 外資買賣超：-151 張
- 投信買賣超：-128 張
- 自營商買賣超：-416 張
- 融資增減：-112 張
- 融券增減：-247 張
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