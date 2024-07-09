search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 天二科技(6834)大跌7.11%，報45.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:46

天二科技(6834-TW)09日09:46股價下跌3.5元，報45.7元，跌幅7.11%，成交1,640張。

天二科技(6834-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為專業晶片電阻之製造與銷售業務。

近5日股價上漲8.73%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,048 張
  • 外資買賣超：+1,047 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：+87 張
  • 融券增減：+4 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23691.94-0.78%
天二科技44.45-9.65%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏強
天二科

82.61%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty