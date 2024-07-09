盤中速報 - 天二科技(6834)大跌7.11%，報45.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:46
天二科技(6834-TW)09日09:46股價下跌3.5元，報45.7元，跌幅7.11%，成交1,640張。
天二科技(6834-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為專業晶片電阻之製造與銷售業務。
近5日股價上漲8.73%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,048 張
- 外資買賣超：+1,047 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+87 張
- 融券增減：+4 張
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