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鉅亨速報

盤中速報 - 天二科技(6834)急拉3.97%報48.15元，成交2,289張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:52

天二科技(6834-TW)近5分K漲速3.97%，28日11:52報48.15元，成交2,289張，今日漲幅為7.48％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

天二科技(6834-TW)近5日股價上漲3.58%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲0.71%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+156 張
  • 外資買賣超：+152 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張
  • 融資增減：+322 張
  • 融券增減：+13 張

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