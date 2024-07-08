盤中速報 - 天二科技(6834)急拉4.55%報49.45元，成交1,282張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:43
天二科技(6834-TW)近5分K漲速4.55%，08日10:43報49.45元，成交1,282張，今日漲幅為5.89％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
天二科技(6834-TW)近5日股價下跌1.48%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲2.18%。集中市場加權指數上漲2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+424 張
- 外資買賣超：+417 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
- 融資增減：-152 張
- 融券增減：-6 張
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