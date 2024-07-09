盤中速報 - 恩德(1528)大跌7.06%，報15.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:17
恩德(1528-TW)09日09:17股價下跌1.15元，報15.15元，跌幅7.06%，成交9,687張。
恩德(1528-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為金屬及非金屬電腦數控加工中心。PCB電子機械。刀具.板材及其他。
近5日股價上漲23.02%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,020 張
- 外資買賣超：+1,000 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
- 融資增減：+1,809 張
- 融券增減：+150 張
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