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鉅亨速報

盤中速報 - 恩德(1528)大跌7.06%，報15.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:17

恩德(1528-TW)09日09:17股價下跌1.15元，報15.15元，跌幅7.06%，成交9,687張。

恩德(1528-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為金屬及非金屬電腦數控加工中心。PCB電子機械。刀具.板材及其他。

近5日股價上漲23.02%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,020 張
  • 外資買賣超：+1,000 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+20 張
  • 融資增減：+1,809 張
  • 融券增減：+150 張

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