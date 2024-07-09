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鉅亨速報

盤中速報 - 宏碁資訊(6811)大漲7%，報298元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:16

宏碁資訊(6811-TW)09日09:16股價上漲19.5元，報298.0元，漲幅7%，成交313張。

宏碁資訊(6811-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具。平台即服務。

近5日股價下跌3.3%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-39 張
  • 外資買賣超：-51 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+13 張
  • 融資增減：+24 張
  • 融券增減：0 張

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