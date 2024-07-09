盤中速報 - 宏碁資訊(6811)大漲7%，報298元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:16
宏碁資訊(6811-TW)09日09:16股價上漲19.5元，報298.0元，漲幅7%，成交313張。
宏碁資訊(6811-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具。平台即服務。
近5日股價下跌3.3%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-39 張
- 外資買賣超：-51 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：+24 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 擎亞(8096)大跌7.11%，報37.9元
- 盤中速報 - 元創精密(3685)股價拉至漲停，漲停價22.35元，成交1,941張
- 盤中速報 - 華景電(6788)股價拉至漲停，漲停價242.0元，成交2,442張
- 盤中速報 - 零壹(3029)大漲7.11%，報113元
鉅亨號貼文看更多
下一篇