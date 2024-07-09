盤中速報 - 晟銘電(3013)大漲7.03%，報94.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:07
晟銘電(3013-TW)09日09:07股價上漲6.2元，報94.4元，漲幅7.03%，成交10,734張。
晟銘電(3013-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。
近5日股價下跌1.67%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,736 張
- 外資買賣超：-1,718 張
- 投信買賣超：+30 張
- 自營商買賣超：-48 張
- 融資增減：+395 張
- 融券增減：-721 張
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