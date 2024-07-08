盤中速報 - 聰泰(5474)大跌7.07%，報184元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:33
聰泰(5474-TW)08日09:33股價下跌14元，報184.0元，跌幅7.07%，成交1,098張。
聰泰(5474-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般進出口貿易業務。電子、電腦零件製造加工之買賣業務。代理各項有關國內外廠商產品之經銷及投標業務。
近5日股價上漲20.36%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+602 張
- 外資買賣超：+433 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+169 張
- 融資增減：-268 張
- 融券增減：+22 張
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