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鉅亨速報

盤中速報 - 聰泰(5474)大漲7.11%，報203.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:54

聰泰(5474-TW)05日09:54股價上漲13.5元，報203.5元，漲幅7.11%，成交1,639張。

聰泰(5474-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為一般進出口貿易業務。電子、電腦零件製造加工之買賣業務。代理各項有關國內外廠商產品之經銷及投標業務。

近5日股價上漲21.79%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+253 張
  • 外資買賣超：+136 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+117 張
  • 融資增減：-330 張
  • 融券增減：+6 張

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