盤中速報 - 萬潤(6187)急跌-3.34%報348.0元，成交2,776張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:07
萬潤(6187-TW)近5分K跌速3.34%，09日09:07報348.0元，成交2,776張，今日漲幅為5.3％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
萬潤(6187-TW)近5日股價上漲20.4%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲4.68%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,289 張
- 外資買賣超：+1,529 張
- 投信買賣超：+44 張
- 自營商買賣超：-284 張
- 融資增減：+674 張
- 融券增減：-33 張
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