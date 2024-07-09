立法保障自駕車上路迎來 北京推自駕車條例徵求市民意見

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:31

中國北京市經信局近日針對《北京市自動駕駛汽車條例 (徵求意見稿)》對外徵求意見，就支援自駕車用於城市公車客運、網路叫車、汽車租賃等城市出行服務徵求意見。除應用場景外，徵求意見稿還從多個方面對自動駕駛創新進行了規範，比如是否有配備駕駛員、出現交通問題如何處理等等。

意見稿的發佈也意味著自駕商業化在加速前進，其中明確提到支援自駕用於網路叫車的場景。過去不到 10 年時間裡，網路叫車徹底改變出行方式，自駕車或將給網路叫車服務帶來一次新的變革。

無論是道路測試、示範應用和運營，自駕車輛會配備臨時行駛車號，另外還會定期公佈評估報告向大眾公開。

徵求意見稿指出，對於自駕領域的創新活動，有關部門會定期評估影響，並形成報告向社會公開。

意見稿還指出，自駕車在道路上發生故障或交通事故，車內有駕駛人的，駕駛人應當立即停車，保護現場。若造成人身傷亡，駕駛人應當立即搶救受傷人員，並迅速報警。

車內無駕駛人的自駕車，遠端安全人員應當立即報警，車輛所有人、管理人應當保護現場、搶救受傷人員。

對於僅造成輕微財產損失的事故，當事人對事實及成因無爭議的可自行協商處理。

至於交通事故責任的認定，若車輛自駕系統未啟動而發生交通事故，屬於自駕車一方責任的事故，由車輛所有人、管理人承擔賠償責任，這代表自駕車自身問題造成的事故，乘客應不用承擔責任。反之，要看交管部門的定責了。

近年來，自動駕駛在中國快速發展，國家和地方陸續推出自動駕駛重點政策。

中國工信部上週三 (3 日) 跟公安部、自然資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部共同公佈「車路雲一體化」的 20 個試點城市名單，北京也是試點城市之一。該名單作為測試智慧聯網汽車之用，力爭 2026 年建立統一共用的智慧聯網汽車「車路雲一體化」標準體系。