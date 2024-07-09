AI榮景擋不了舊金山房市頹勢 Q2辦公室空置率達34.5% 創新紀錄

鉅亨網編譯許家華 2024-07-09 13:38

人工智慧 (AI) 對舊金山房地產業帶來巨大福音，但還不足以拯救整個市場的蕭條。

根據商業房地產公司 Cushman & Wakefield 周一報告指出，第二季舊金山辦公空置率達 34.5%，創下新紀錄，較第一季的 33.9%、去年同期的 28.1% 和疫情爆發前的 5% 均見上升。

與此同時，本季平均租金要價下降至每平方英呎 68.27 美元，為 2015 年底以來最低，且較一年前的 72.90 美元和 2020 年的 84.70 美元峰值下降。

此時期支撐來源是生成式人工智慧的飆升以及快速增長的新創公司，這些公司決定在舊金山開設大型辦事處，緩解近期不動產市場的打擊。OpenAI 是市場領導者，私人估值超過 800 億美元，去年宣布將在 Mission Bay 鄰近地區租賃約 50 萬平方英呎的空間，這是該市自 2018 年以來最大的辦公大樓租賃。Cushman & Wakefield 公司高階研究總監 Robert Sammons 表示，OpenAI 正繼續在這座城市尋找更多空間。

「舊金山無疑是 AI 中心，但 AI 不會拯救舊金山商業房地產市場。」Sammons 說。

Sammons 指出，雖然資本雄厚的 AI 新創公司租賃更多辦公空間，但市場更廣泛的趨勢是，科技公司、律師事務所和諮商公司在到期後減少租賃空間，反映出勞動模式轉向混合工作的趨勢。由於租金下降，現今企業更願意搬遷到都市更黃金地帶，企業需要租賃更靠近餐廳和商店的地點，才能讓員工願意返回辦公室。

舊金山一些大型企業主，如 Salesforce、Uber、Visa 和富國銀行已經要求員工每周須進辦公室幾天，這對金融區有所幫助，截至本季末，金融區北側空置率仍為 34.2%，南側空置率為 32.7%。