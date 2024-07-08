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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估上修至9.03元，預估目標價為115.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 22:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.84元上修至9.03元，其中最高估值9.35元，最低估值8.52元，預估目標價為115.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.35(9.35)9.5510.15
最低值8.52(8.52)8.318.56
平均值8.98(8.88)8.989.41
中位數9.03(8.84)9.039.49

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值73.23億75.76億78.46億
最低值69.04億71.00億76.74億
平均值71.44億73.43億77.82億
中位數71.45億73.45億78.03億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS8.709.9813.126.707.76
營業收入56.18億62.07億76.72億64.88億64.61億

詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTROW

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