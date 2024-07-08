鉅亨速報 - Factset 最新調查：普信集團(TROW-US)EPS預估上修至9.03元，預估目標價為115.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對普信集團(TROW-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.84元上修至9.03元，其中最高估值9.35元，最低估值8.52元，預估目標價為115.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.35(9.35)
|9.55
|10.15
|最低值
|8.52(8.52)
|8.31
|8.56
|平均值
|8.98(8.88)
|8.98
|9.41
|中位數
|9.03(8.84)
|9.03
|9.49
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|73.23億
|75.76億
|78.46億
|最低值
|69.04億
|71.00億
|76.74億
|平均值
|71.44億
|73.43億
|77.82億
|中位數
|71.45億
|73.45億
|78.03億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.70
|9.98
|13.12
|6.70
|7.76
|營業收入
|56.18億
|62.07億
|76.72億
|64.88億
|64.61億
詳細資訊請看美股內頁：
普信集團(TROW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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