昇達科LEO元件業績續強 第二季營收創高年增72%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-08 17:31
昇達科 (3491-TW) 低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳，在 2024 年第二季單月營收都站穩 2.1 億元水準之上，並在 4 月營收以 2.23 億元創新高，昇達科今 (8) 日公布的最新營收資訊，6 月營收以 2.14 億元改寫歷史次高，年增 1.05 倍。第二季營收 6.48 億元創高年增 72%。
昇達科 2024 年 6 月營收 2.14 億元，創歷史次高，月增 0.94%，年增 1.05 倍，2024 年第二季營收 6.48 億元創高，季增 49.41%，年增 72.05%；2024 年 1-6 月營收 10.81 億元，年增 34.91%。
昇達科 2024 年第一季營收 4.34 億元，毛利率 45.26%，季減 1.12 個百分點，年增 5.66 個百分點，單季稅後純益 7756 萬元，創 6 季以來新高，季增 84.66%，年增 40.06%，每股純益 1.23 元。
在市場需求殷切之下，昇達科除依原計畫已在越南擴廠以因應低軌衛星產業蓬勃發展的需求，並且泰國廠的建廠與在台灣產能的擴增也已同步展開，以因應低軌衛星產業快速發展的需求。
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