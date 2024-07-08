「靈堂風」市集又嫌又愛？2天狂吸7.2萬人潮首日業績破百萬
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-08 17:38
在網友戲稱展場設計「靈堂風」分享 po 文引來民眾爭相打卡熱潮下，於台北車站大廳舉行 2 天的「經濟部 2024 台灣市博會．福祿壽」北區場，共吸引了 7.2 萬人次，足足比去年增加 3 倍多人潮，首日業績即破百萬。經濟部表示，再次感謝攤商及民眾對於市博會北區場的熱情參與，各界對本次美學設計風格的指教，未來也會持續注意，中區場將在 9 月 21 - 22 日於台中車站舉行。
經濟部指出，舉辦市博會傳市品牌．好市好食，現場布置可愛的「龍探吉」模型增添喜氣，也將空間設計如傳統市集及廟會，帶領大家走入傳統市集迴廊，體驗真正台味的庶民美食。本次活動現場各攤人潮絡繹不絕，也直接創造來自全台 41 攤商的好業績。
例如，來自花蓮東大門夜市的福町本舖檸檬汁，活動第一日就完售 700 瓶檸檬汁；新北市五股公有市場的東雞農園商行，手起刀落了 210 隻白斬雞；新北市汐止觀光夜市邱記龍鳳腿兩天販售 3,000 串、燃燒漢堡完售 500 份，第二天下午五點不到，已有超過一半以上的攤商所備存貨完售一空。
經濟部表示，再次感謝攤商及民眾對於市博會北區場次活動的熱情參與， 對於各界對本次美學設計風格的指教，未來也會持續注意，中區場將在 9 月 21 日、9 月 22 日於台中車站舉辦，再邀請社會大眾體驗全台特色傳市美味。
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