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鉅亨速報

盤後速報 - 精成科(6191)次交易(9)日除息3.3元，參考價68.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

精成科(6191-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。

首日參考價為68.8元，相較今日收盤價72.10元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 72.10 3.3 4.58% 0.0
2023/07/19 50.8 2.62084 5.16% 0.0
2022/08/09 28.9 1.7511 6.06% 0.0
2021/08/16 33.95 0.8031 2.37% 0.0
2020/07/23 16.45 0.5006 3.04% 0.0

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