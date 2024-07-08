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鉅亨速報

盤後速報 - 和椿(6215)次交易(9)日除息1元，參考價63.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

和椿(6215-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為63.6元，相較今日收盤價64.60元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 64.60 1.0 1.55% 0.0
2023/07/04 30.6 1.8 5.88% 0.0
2022/07/11 22.8 1.8 7.89% 0.0
2021/08/23 30.7 0.5 1.63% 0.0
2020/07/08 15.4 0.5 3.25% 0.0

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