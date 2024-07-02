盤後速報 - 精成科(6191)下週(7月9日)除息3.3元，預估參考價72.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
精成科(6191-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.3元。
以今日(7月2日)收盤價75.60元計算，預估參考價為72.3元，息值合計為3.3元，股息殖利率4.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
精成科(6191-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板及組裝。資訊軟體服務業有線通信機械器材製造業無線通信機械器材製造業等。近5日股價上漲4.86%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|75.60
|3.3
|4.37%
|0.0
|2023/07/19
|50.8
|2.62084
|5.16%
|0.0
|2022/08/09
|28.9
|1.7511
|6.06%
|0.0
|2021/08/16
|33.95
|0.8031
|2.37%
|0.0
|2020/07/23
|16.45
|0.5006
|3.04%
|0.0
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