盤後速報 - 萬達光電(5220)次交易(9)日除息0.9元，參考價26.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06
萬達光電(5220-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
首日參考價為26.1元，相較今日收盤價27.00元，息值合計為0.9元，股息殖利率3.33%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|27.00
|0.9
|3.33%
|0.0
|2023/07/06
|30.0
|1.8
|6.0%
|0.0
|2022/07/14
|30.15
|2.2
|7.3%
|0.0
|2021/09/10
|40.0
|3.0
|7.5%
|0.0
|2020/07/16
|41.4
|1.4
|3.38%
|0.0
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