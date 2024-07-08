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鉅亨速報

盤後速報 - 萬達光電(5220)次交易(9)日除息0.9元，參考價26.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

萬達光電(5220-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

首日參考價為26.1元，相較今日收盤價27.00元，息值合計為0.9元，股息殖利率3.33%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 27.00 0.9 3.33% 0.0
2023/07/06 30.0 1.8 6.0% 0.0
2022/07/14 30.15 2.2 7.3% 0.0
2021/09/10 40.0 3.0 7.5% 0.0
2020/07/16 41.4 1.4 3.38% 0.0

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