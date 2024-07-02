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鉅亨速報

盤後速報 - 萬達光電(5220)下週(7月9日)除息0.9元，預估參考價26.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

萬達光電(5220-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(7月2日)收盤價27.35元計算，預估參考價為26.45元，息值合計為0.9元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

萬達光電(5220-TW)所屬產業為光電業，主要業務為單點及多點投射式電容觸控面板、五線電阻式觸控面製造製造買賣。觸控面板控制器及IC買賣。勞務收入。近5日股價上漲0.73%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 27.35 0.9 3.29% 0.0
2023/07/06 30.0 1.8 6.0% 0.0
2022/07/14 30.15 2.2 7.3% 0.0
2021/09/10 40.0 3.0 7.5% 0.0
2020/07/16 41.4 1.4 3.38% 0.0

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