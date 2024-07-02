盤後速報 - 萬達光電(5220)下週(7月9日)除息0.9元，預估參考價26.45元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
萬達光電(5220-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(7月2日)收盤價27.35元計算，預估參考價為26.45元，息值合計為0.9元，股息殖利率3.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
萬達光電(5220-TW)所屬產業為光電業，主要業務為單點及多點投射式電容觸控面板、五線電阻式觸控面製造製造買賣。觸控面板控制器及IC買賣。勞務收入。近5日股價上漲0.73%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|27.35
|0.9
|3.29%
|0.0
|2023/07/06
|30.0
|1.8
|6.0%
|0.0
|2022/07/14
|30.15
|2.2
|7.3%
|0.0
|2021/09/10
|40.0
|3.0
|7.5%
|0.0
|2020/07/16
|41.4
|1.4
|3.38%
|0.0
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