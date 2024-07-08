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鉅亨速報

盤後速報 - 科嘉-KY(5215)次交易(9)日除息1.5元，參考價53.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

科嘉-KY(5215-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為53.4元，相較今日收盤價54.90元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.73%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 54.90 1.5 2.73% 0.0
2023/07/10 46.3 2.0 4.32% 0.0
2022/07/15 49.4 5.0 10.12% 0.0
2021/06/29 127.0 8.0 6.3% 0.0
2020/07/13 145.0 3.0 2.07% 0.0

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科嘉-KY54.92.62%

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