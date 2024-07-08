盤後速報 - 科嘉-KY(5215)次交易(9)日除息1.5元，參考價53.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06
科嘉-KY(5215-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為53.4元，相較今日收盤價54.90元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.73%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|54.90
|1.5
|2.73%
|0.0
|2023/07/10
|46.3
|2.0
|4.32%
|0.0
|2022/07/15
|49.4
|5.0
|10.12%
|0.0
|2021/06/29
|127.0
|8.0
|6.3%
|0.0
|2020/07/13
|145.0
|3.0
|2.07%
|0.0
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