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鉅亨速報

盤後速報 - 科嘉-KY(5215)下週(7月9日)除息1.5元，預估參考價50.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

科嘉-KY(5215-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月2日)收盤價52.10元計算，預估參考價為50.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

科嘉-KY(5215-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為薄膜觸控開關之製造銷售。近5日股價上漲1.95%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 52.10 1.5 2.88% 0.0
2023/07/10 46.3 2.0 4.32% 0.0
2022/07/15 49.4 5.0 10.12% 0.0
2021/06/29 127.0 8.0 6.3% 0.0
2020/07/13 145.0 3.0 2.07% 0.0

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