盤後速報 - 科嘉-KY(5215)下週(7月9日)除息1.5元，預估參考價50.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
科嘉-KY(5215-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月2日)收盤價52.10元計算，預估參考價為50.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
科嘉-KY(5215-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為薄膜觸控開關之製造銷售。近5日股價上漲1.95%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|52.10
|1.5
|2.88%
|0.0
|2023/07/10
|46.3
|2.0
|4.32%
|0.0
|2022/07/15
|49.4
|5.0
|10.12%
|0.0
|2021/06/29
|127.0
|8.0
|6.3%
|0.0
|2020/07/13
|145.0
|3.0
|2.07%
|0.0
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