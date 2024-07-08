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鉅亨速報

盤後速報 - 威致(2028)次交易(9)日除息0.3元，參考價25.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

威致(2028-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為25.6元，相較今日收盤價25.90元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.16%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 25.90 0.3 1.16% 0.0
2023/12/26 27.45 0.5005 1.82% 0.0
2023/08/07 25.65 0.45 1.75% 0.0
2022/12/26 29.2 0.8533 2.92% 0.0
2022/07/05 24.55 2.5 10.18% 0.0

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