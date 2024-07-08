盤後速報 - 威致(2028)次交易(9)日除息0.3元，參考價25.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
威致(2028-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為25.6元，相較今日收盤價25.90元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.16%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|25.90
|0.3
|1.16%
|0.0
|2023/12/26
|27.45
|0.5005
|1.82%
|0.0
|2023/08/07
|25.65
|0.45
|1.75%
|0.0
|2022/12/26
|29.2
|0.8533
|2.92%
|0.0
|2022/07/05
|24.55
|2.5
|10.18%
|0.0
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