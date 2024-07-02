盤後速報 - 威致(2028)下週(7月9日)除息0.3元，預估參考價25.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
威致(2028-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月2日)收盤價26.10元計算，預估參考價為25.8元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
威致(2028-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼筋.鋼胚.棒鋼.盤元.廢鋼等鋼製品之製造加工買賣業務。大鋼胚.小鋼胚.鋼錠.等特殊鋼之製造.加工.買賣業務。廢鐵進口.輪船解體急舊船買賣業務。近5日股價下跌0.57%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|26.10
|0.3
|1.15%
|0.0
|2023/12/26
|27.45
|0.5005
|1.82%
|0.0
|2023/08/07
|25.65
|0.45
|1.75%
|0.0
|2022/12/26
|29.2
|0.8533
|2.92%
|0.0
|2022/07/05
|24.55
|2.5
|10.18%
|0.0
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