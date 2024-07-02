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鉅亨速報

盤後速報 - 威致(2028)下週(7月9日)除息0.3元，預估參考價25.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

威致(2028-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月2日)收盤價26.10元計算，預估參考價為25.8元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

威致(2028-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼筋.鋼胚.棒鋼.盤元.廢鋼等鋼製品之製造加工買賣業務。大鋼胚.小鋼胚.鋼錠.等特殊鋼之製造.加工.買賣業務。廢鐵進口.輪船解體急舊船買賣業務。近5日股價下跌0.57%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 26.10 0.3 1.15% 0.0
2023/12/26 27.45 0.5005 1.82% 0.0
2023/08/07 25.65 0.45 1.75% 0.0
2022/12/26 29.2 0.8533 2.92% 0.0
2022/07/05 24.55 2.5 10.18% 0.0

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