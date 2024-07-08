盤後速報 - 三洋電(1614)次交易(9)日除息1.07元，參考價44.13元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
三洋電(1614-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.07元。
首日參考價為44.13元，相較今日收盤價45.20元，息值合計為1.07元，股息殖利率2.37%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|45.20
|1.07301
|2.37%
|0.0
|2023/07/13
|38.35
|0.99259
|2.59%
|0.0
|2022/07/07
|37.0
|1.233
|3.33%
|0.0
|2021/07/08
|34.4
|0.9493
|2.76%
|0.0
|2020/07/16
|37.1
|0.8329
|2.25%
|0.0
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