search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 三洋電(1614)次交易(9)日除息1.07元，參考價44.13元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

三洋電(1614-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.07元。

首日參考價為44.13元，相較今日收盤價45.20元，息值合計為1.07元，股息殖利率2.37%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 45.20 1.07301 2.37% 0.0
2023/07/13 38.35 0.99259 2.59% 0.0
2022/07/07 37.0 1.233 3.33% 0.0
2021/07/08 34.4 0.9493 2.76% 0.0
2020/07/16 37.1 0.8329 2.25% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
三洋電45.2-1.31%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty