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鉅亨速報

盤後速報 - 川寶(1595)次交易(9)日除息1元，參考價41.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

川寶(1595-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為41.25元，相較今日收盤價42.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 42.25 0.9981 2.36% 0.0
2023/07/05 40.4 2.026 5.01% 0.0
2022/07/04 36.85 2.0 5.43% 0.0
2021/07/23 36.25 0.5 1.38% 0.0
2020/07/08 36.65 1.25 3.41% 0.0

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