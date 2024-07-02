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鉅亨速報

盤後速報 - 三洋電(1614)下週(7月9日)除息1.07元，預估參考價44.28元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

三洋電(1614-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.07元。

以今日(7月2日)收盤價45.35元計算，預估參考價為44.28元，息值合計為1.07元，股息殖利率2.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

三洋電(1614-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電冰箱、冷氣機、洗衣機、電視機等家電製品製造販賣。壓縮機、鑄造零件、通信器材之製造販賣。一般進出口貿易業務。近5日股價上漲3.14%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 45.35 1.07301 2.37% 0.0
2023/07/13 38.35 0.99259 2.59% 0.0
2022/07/07 37.0 1.233 3.33% 0.0
2021/07/08 34.4 0.9493 2.76% 0.0
2020/07/16 37.1 0.8329 2.25% 0.0

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