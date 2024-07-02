盤後速報 - 三洋電(1614)下週(7月9日)除息1.07元，預估參考價44.28元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
三洋電(1614-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.07元。
以今日(7月2日)收盤價45.35元計算，預估參考價為44.28元，息值合計為1.07元，股息殖利率2.37%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
三洋電(1614-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為電冰箱、冷氣機、洗衣機、電視機等家電製品製造販賣。壓縮機、鑄造零件、通信器材之製造販賣。一般進出口貿易業務。近5日股價上漲3.14%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|45.35
|1.07301
|2.37%
|0.0
|2023/07/13
|38.35
|0.99259
|2.59%
|0.0
|2022/07/07
|37.0
|1.233
|3.33%
|0.0
|2021/07/08
|34.4
|0.9493
|2.76%
|0.0
|2020/07/16
|37.1
|0.8329
|2.25%
|0.0
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