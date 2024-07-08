亞太區台灣投資人買股最積極 61%要加碼 74%偏好收益型投資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-08 11:31

富達國際《2024 年亞太區投資人調查》顯示，因預期未來 6 至 12 個月將展開降息週期，股票漸成進入下個市場週期的首選，最受歡迎的三大資產，依序為股票 (67%)、定存 (63%) 和保險 (58%)；超過一半（53%）區內投資人有意增加股票投資，以台灣（61%）最顯著，更有 74% 表示傾向採取收益投資。

該調查顯示，普遍亞太區投資人將近半（48%）資產配置於活存和定存，但因預期未來 6 至 12 個月將展開降息週期，區內投資人對現金的熱情逐步減弱，股票漸成投資人進入下個市場週期首選。此調查於中國大陸、香港、台灣、新加坡、日本和澳洲等六個亞太區市場進行，旨在了解區內投資人的投資概況及未來投資意向。

經過數年市場波動和通膨加劇，今年有 50% 投資人，較 2023 年增加 5%，對自身財務狀況感到「安穩」，特別是澳洲（68%）、香港（65%）和中國大陸（64%），然台灣投資人較為悲觀，僅 15% 感到「安穩」、74% 表示「勉強收支平衡」。

至於最受歡迎的三大資產，股票占首位，67% 持有股票，特別是在香港、台灣和新加坡；63% 擁有定存，尤其是在中國大陸、香港和日本；58% 持有保險產品，特別是在香港、台灣和新加坡。 中國大陸及日本投資人相對保守，以定存為主要資產；香港和新加坡投資人偏好多元投資組合，並傾向增加股票配置；台灣投資人則最偏好股票和保險產品。

投資目標，過半數（58%）亞太區投資人首重長期資本積累，超過 1/4（27%）著重定期收益。投資期間方面，37% 亞太區投資人目標為 5 年以上，17% 目標 3 至 5 年，只有 5% 目標少於 6 個月。無論投資目標或年期為何，普遍期望年回報達 8%，其中台灣和澳洲投資人期望高於平均，分別為 9.5% 和 8.8%。

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長李少傑表示：調查顯示大部分亞太區投資人著眼長線投資，此結果令人鼓舞。較長的投資期有助投資人著眼遠大的投資前景，不受短期市況波動影響，且在整個市場週期中持續投資，更是實現資本長期持續增長的關鍵。特別是有條件作長期投資的年輕人，更應及早開始管理個人投資組合。

亞太區投資人正為聯準會有望於未來 6 至 12 個月降息作準備，開始轉向偏好風險模式，計劃降低持有現金，轉向其他投資產品。基於股票向來可受惠降息週期，超過一半（53%）區內投資人有意增加股票投資，台灣（61%）、新加坡（60%）和澳洲（59%）尤其顯著。 此外，64% 計劃投資於可提供收益的資產，特別是台灣（74%）、澳洲（73%）和新加坡（72%）， 當中有 28% 亞太區投資人更計劃大幅提升債券配置。

李少傑指出，區內投資人對於投資年回報率平均為 8%，要達到這樣的收益目標，尋求現金以外的資產配置至關重要。樂見調查顯示大部分亞太區投資人正考慮股票和債券等現金以外的投資機會，捕捉下個市場週期。其中，台灣投資人尤其積極，有 61% 表示將增加股票投資，74% 表示更傾向採取收益投資。

近期美國市場表現強勁，未來 12 個月有望最受亞太區投資人青睞，其次是全球和亞洲（日本除外）市場。本調查也顯示，亞太區投資人平均以三種資產建立投資組合。將資金配置於不同資產和市場，有助提升收益及降低風險，為資本長期持續增長的重要驅動力。