盤中速報 - 鈺緯(4153)股價拉至漲停，漲停價49.75元，成交576張

主要業務為醫療器材製造業,醫療器材批發業,醫療器材零售業及國際貿易業。電腦及其週邊設備製造業,資訊軟體批發業及資訊軟體零售業。資訊軟體服務業,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日下跌0.66%。