盤中速報 - 鈺緯(4153)股價拉至漲停，漲停價49.75元，成交576張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:48
鈺緯(4153-TW)08日10:48上漲4.5元，股價漲停報49.75元，委買434,000張，成交576張。
主要業務為醫療器材製造業,醫療器材批發業,醫療器材零售業及國際貿易業。電腦及其週邊設備製造業,資訊軟體批發業及資訊軟體零售業。資訊軟體服務業,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數近5日下跌0.66%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+97 張
- 外資買賣超：+97 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+101 張
- 融券增減：-14 張
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