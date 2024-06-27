盤中速報 - 鈺緯(4153)大跌7.05%，報48.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:15
鈺緯(4153-TW)27日12:15股價下跌3.7元，報48.8元，跌幅7.05%，成交1,704張。
鈺緯(4153-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業,醫療器材批發業,醫療器材零售業及國際貿易業。電腦及其週邊設備製造業,資訊軟體批發業及資訊軟體零售業。資訊軟體服務業,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲14.13%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+75 張
- 外資買賣超：+75 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+439 張
- 融券增減：+2 張
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