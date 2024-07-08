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鉅亨速報

盤中速報 - 鈺緯(4153)大漲7.18%，報48.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:43

鈺緯(4153-TW)08日10:43股價上漲3.25元，報48.5元，漲幅7.18%，成交317張。

鈺緯(4153-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療器材製造業,醫療器材批發業,醫療器材零售業及國際貿易業。電腦及其週邊設備製造業,資訊軟體批發業及資訊軟體零售業。資訊軟體服務業,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價下跌6.99%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+97 張
  • 外資買賣超：+97 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+101 張
  • 融券增減：-14 張

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