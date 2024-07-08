鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬賽里奇房產(MAC-US)EPS預估上修至-0.51元，預估目標價為14.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對馬賽里奇房產(MAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.55元上修至-0.51元，其中最高估值-0.41元，最低估值-0.64元，預估目標價為14.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.41(-0.47)
|0.15
|0.18
|0.23
|最低值
|-0.64(-0.64)
|-0.4
|-0.38
|0.23
|平均值
|-0.53(-0.55)
|-0.08
|-0.09
|0.23
|中位數
|-0.51(-0.55)
|-0.04
|-0.07
|0.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.74億
|9.72億
|9.86億
|10.20億
|最低值
|7.08億
|6.97億
|6.90億
|10.20億
|平均值
|8.11億
|8.30億
|7.93億
|10.20億
|中位數
|8.04億
|8.20億
|7.40億
|10.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.68
|-1.58
|0.07
|-0.31
|-1.28
|營業收入
|9.27億
|7.86億
|8.41億
|8.59億
|8.81億
詳細資訊請看美股內頁：
馬賽里奇房產(MAC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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