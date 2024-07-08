search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬賽里奇房產(MAC-US)EPS預估上修至-0.51元，預估目標價為14.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對馬賽里奇房產(MAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.55元上修至-0.51元，其中最高估值-0.41元，最低估值-0.64元，預估目標價為14.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.41(-0.47)0.150.180.23
最低值-0.64(-0.64)-0.4-0.380.23
平均值-0.53(-0.55)-0.08-0.090.23
中位數-0.51(-0.55)-0.04-0.070.23

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.74億9.72億9.86億10.20億
最低值7.08億6.97億6.90億10.20億
平均值8.11億8.30億7.93億10.20億
中位數8.04億8.20億7.40億10.20億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.68-1.580.07-0.31-1.28
營業收入9.27億7.86億8.41億8.59億8.81億

詳細資訊請看美股內頁：
馬賽里奇房產(MAC-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMAC

相關行情

台股首頁我要存股
馬賽里奇房產14.59-2.41%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty