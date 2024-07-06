鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧瑪特科技(ORA-US)EPS預估下修至2.06元，預估目標價為76.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-06 06:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對奧瑪特科技(ORA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.11元下修至2.06元，其中最高估值2.59元，最低估值1.76元，預估目標價為76.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.59(2.59)
|3.33
|4.11
|4.72
|最低值
|1.76(1.76)
|2.22
|2.73
|4.72
|平均值
|2.08(2.13)
|2.73
|3.2
|4.72
|中位數
|2.06(2.11)
|2.79
|2.98
|4.72
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.51億
|10.41億
|11.75億
|11.75億
|最低值
|8.75億
|9.50億
|10.36億
|11.75億
|平均值
|8.93億
|9.82億
|10.86億
|11.75億
|中位數
|8.83億
|9.76億
|10.66億
|11.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.72
|1.65
|1.10
|1.17
|2.08
|營業收入
|7.46億
|7.05億
|6.63億
|7.34億
|8.29億
詳細資訊請看美股內頁：
奧瑪特科技(ORA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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