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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奧瑪特科技(ORA-US)EPS預估下修至2.06元，預估目標價為76.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 06:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對奧瑪特科技(ORA-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.11元下修至2.06元，其中最高估值2.59元，最低估值1.76元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.59(2.59)3.334.114.72
最低值1.76(1.76)2.222.734.72
平均值2.08(2.13)2.733.24.72
中位數2.06(2.11)2.792.984.72

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.51億10.41億11.75億11.75億
最低值8.75億9.50億10.36億11.75億
平均值8.93億9.82億10.86億11.75億
中位數8.83億9.76億10.66億11.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.721.651.101.172.08
營業收入7.46億7.05億6.63億7.34億8.29億

詳細資訊請看美股內頁：
奧瑪特科技(ORA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSORA

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