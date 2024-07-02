鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬賽里奇房產(MAC-US)EPS預估下修至-0.51元，預估目標價為15.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 14:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對馬賽里奇房產(MAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.47元下修至-0.51元，其中最高估值-0.12元，最低估值-0.6元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.12(-0.12)
|0.15
|0.18
|0.23
|最低值
|-0.6(-0.59)
|-0.13
|-0.12
|0.23
|平均值
|-0.46(-0.36)
|-0.02
|0.03
|0.23
|中位數
|-0.51(-0.47)
|-0.04
|0.03
|0.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.05億
|12.34億
|9.86億
|10.20億
|最低值
|7.08億
|6.97億
|6.90億
|10.20億
|平均值
|8.66億
|8.94億
|8.14億
|10.20億
|中位數
|8.57億
|8.91億
|7.91億
|10.20億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.68
|-1.58
|0.07
|-0.31
|-1.28
|營業收入
|9.27億
|7.86億
|8.41億
|8.59億
|8.81億
詳細資訊請看美股內頁：
馬賽里奇房產(MAC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.32元，預估目標價為20.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains GP Holdings LP - Class A(PAGP-US)EPS預估上修至1.56元，預估目標價為20.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthcare Realty Trust Inc - Class A(HR-US)EPS預估上修至-1.12元，預估目標價為17.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：New York Community Bancorp Inc.(NYCB-US)EPS預估上修至-0.57元，預估目標價為4.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇