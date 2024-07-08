盤中速報 - 聯茂(6213)股價殺至跌停，跌停價121.5元，成交14,506張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34
聯茂(6213-TW)08日09:34下跌13.5元，股價跌停報121.5元，委買1,113張、委賣75張，成交14,506張。
主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲2.18%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6,122 張
- 外資買賣超：+2,891 張
- 投信買賣超：+535 張
- 自營商買賣超：+2,696 張
- 融資增減：+1,823 張
- 融券增減：-469 張
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