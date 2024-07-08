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鉅亨速報

盤中速報 - 聯茂(6213)股價殺至跌停，跌停價121.5元，成交14,506張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34

聯茂(6213-TW)08日09:34下跌13.5元，股價跌停報121.5元，委買1,113張、委賣75張，成交14,506張。

主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲2.18%。

聯茂(6213-TW)近5日股價上漲16.38%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+6,122 張
  • 外資買賣超：+2,891 張
  • 投信買賣超：+535 張
  • 自營商買賣超：+2,696 張
  • 融資增減：+1,823 張
  • 融券增減：-469 張

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