盤中速報 - 大立光(3008)大漲7.08%，報3100元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:23
大立光(3008-TW)08日09:23股價上漲205元，報3100.0元，漲幅7.08%，成交993張。
大立光(3008-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各式光學鏡頭模組。觀景器模組與光電零組件。以上產品之研發設計生產銷售與技術服務等。
近5日股價上漲5.46%，集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+629 張
- 外資買賣超：+91 張
- 投信買賣超：+375 張
- 自營商買賣超：+163 張
- 融資增減：+244 張
- 融券增減：+12 張
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