溫和改革派勝選！裴澤斯基安當選伊朗新任總統

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 14:12

伊朗 5 日舉行總統大選第二輪投票，根據伊朗官媒報導，改革派候選人裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 擊敗了極端保守派的賈立里(Saeed Jalili)，獲得勝利。

伊朗通訊社 (IRNA) 引述內政部選務當局發言人艾斯拉米 (Mohsen Eslami) 說，截至目前開出的 3 千萬張選票，前伊朗衛生部長裴澤斯基安獲得超過 1700 萬票，而賈立里則是 1300 多萬票。

現年 69 歲的裴澤斯基安，曾是心臟外科醫生，曾擔任伊朗大不里士醫科大學校長、伊朗衛生部長、伊朗議會第一副議長等職務，並連續擔任多屆伊朗議會議員。

他是原定四名候選人中的唯一溫和派，是伊朗改革派政治家，主張與西方緩和關係、推動經濟改革、社會自由化和政治多元化。裴澤斯基安表示，對與西方談判持開放態度，呼籲與西方建立「建設性關係」，讓伊朗「擺脫孤立」。此前，他贏得了伊朗改革派聯盟的背書，包括伊朗前總統哈塔米和魯哈尼的支持。

選舉結果公佈後，還須得到伊朗憲法監護委員會的認可。隨後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將向當選總統頒發總統任職書，當選總統將前往議會宣誓就職。在宣誓就職後的兩週內，新總統將向議會遞交擬任命的政府內閣成員名單，議會將以一週的時間審查該名單。

伊朗在 6 月 28 日舉行提前大選的第一輪投票，但投票率 40% 創下 1979 年伊斯蘭革命以來的新低。

在第一輪投票中，裴澤斯基安拿下約 42% 選票居首，伊朗前最高核子談判代表賈立里位居第二，得票率約 39%。保守派國會議長卡利巴夫 (Mohammad-Bagher Ghalibaf) 則排名第三。

由於沒有候選人得票率超過 50%，因此由裴澤斯基安和賈立里在 5 日一決勝負。

伊朗總統選舉每 4 年舉行一次，總統由選民直接投票選舉產生，可連任一屆。伊朗第 14 屆總統大選原定 2025 年舉行，但前總統萊希 (Ebrahim Raisi) 5 月 19 日因搭乘的直升機墜機身亡，使得原定 2025 年才要登場的總統大選提前舉行。