溫和改革派勝選！裴澤斯基安當選伊朗新任總統
鉅亨網新聞中心 2024-07-06 14:12
伊朗 5 日舉行總統大選第二輪投票，根據伊朗官媒報導，改革派候選人裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 擊敗了極端保守派的賈立里(Saeed Jalili)，獲得勝利。
伊朗通訊社 (IRNA) 引述內政部選務當局發言人艾斯拉米 (Mohsen Eslami) 說，截至目前開出的 3 千萬張選票，前伊朗衛生部長裴澤斯基安獲得超過 1700 萬票，而賈立里則是 1300 多萬票。
現年 69 歲的裴澤斯基安，曾是心臟外科醫生，曾擔任伊朗大不里士醫科大學校長、伊朗衛生部長、伊朗議會第一副議長等職務，並連續擔任多屆伊朗議會議員。
他是原定四名候選人中的唯一溫和派，是伊朗改革派政治家，主張與西方緩和關係、推動經濟改革、社會自由化和政治多元化。裴澤斯基安表示，對與西方談判持開放態度，呼籲與西方建立「建設性關係」，讓伊朗「擺脫孤立」。此前，他贏得了伊朗改革派聯盟的背書，包括伊朗前總統哈塔米和魯哈尼的支持。
選舉結果公佈後，還須得到伊朗憲法監護委員會的認可。隨後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將向當選總統頒發總統任職書，當選總統將前往議會宣誓就職。在宣誓就職後的兩週內，新總統將向議會遞交擬任命的政府內閣成員名單，議會將以一週的時間審查該名單。
伊朗在 6 月 28 日舉行提前大選的第一輪投票，但投票率 40% 創下 1979 年伊斯蘭革命以來的新低。
在第一輪投票中，裴澤斯基安拿下約 42% 選票居首，伊朗前最高核子談判代表賈立里位居第二，得票率約 39%。保守派國會議長卡利巴夫 (Mohammad-Bagher Ghalibaf) 則排名第三。
由於沒有候選人得票率超過 50%，因此由裴澤斯基安和賈立里在 5 日一決勝負。
伊朗總統選舉每 4 年舉行一次，總統由選民直接投票選舉產生，可連任一屆。伊朗第 14 屆總統大選原定 2025 年舉行，但前總統萊希 (Ebrahim Raisi) 5 月 19 日因搭乘的直升機墜機身亡，使得原定 2025 年才要登場的總統大選提前舉行。
根據《伊朗伊斯蘭共和國憲法》，總統是僅次於伊朗最高領袖的國家官員，是總攬政府行政權的最高首長。 一般也被視為伊朗政策的實際決策者之一，但其地位在伊朗最高領袖之下，後者在伊朗國內乃至整個伊斯蘭世界的什葉派中有著更高的地位和更強的號召力。
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