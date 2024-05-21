伊朗成立直升機失事調查組 全國哀悼5天 定6/28舉行大選

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 16:00

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）墜機身亡，伊朗成立直升機失事調查組，宣布全國哀悼五天，並定 6 月 28 日舉行總統大選。

伊朗武裝部隊總參謀長已經牽頭成立高級別調查小組，該小組已經抵達事發現場，將調查直升機失事原因。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則宣布，全國哀悼五天。

由伊朗第一副總統、伊朗議會議長、伊朗司法總監組成的委員會周一（20 日）舉行會議，安排總統選舉，決定總統候選人登記時間為 5 月 30 日至 6 月 3 日，競選活動時間為 6 月 12 日至 6 月 27 日，並定 6 月 28 日舉行總統大選。

聯合國安理會周一舉行烏克蘭問題會議前，全體起立向萊希、伊朗外長阿卜杜拉希揚及其他直升機事故遇難者默哀一分鐘。

據《法新社》報導，北約（NATO）周一就萊希遇難向伊朗表示慰問。北約發言人在社交平台 X 上表示：「我們為伊朗總統萊希、外長阿卜杜拉希揚等罹難者向伊朗人民表示慰問。」