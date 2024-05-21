總統墜機身亡 對伊朗有什麼影響？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-21 15:00

伊朗政府周一（20 日）證實總統萊希（Ebrahim Raisi）墜機身亡，憲法監護委員會同日宣布，第一副總統穆赫貝爾已代行總統職務，專家認為，萊希遇難後，伊朗政局不會出現明顯變化。

伊朗憲法監護委員會周一宣布，根據憲法規定，並經最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）批准，穆赫貝爾已代行總統職務。

伊朗憲法規定，如果總統在任期內去世，第一副總統將代行總統的權力和職責，而議長、司法總監和第一副總統組成的委員會，將在 50 天內安排選舉新總統。

萊希周日出事後，穆赫貝爾馬上就召開緊急內閣會議，並表示內閣將繼續遵循萊希的路線，國家治理不會出現問題。

據《新華社》報導，上海外國語大學中東研究所教授劉中民表示，伊朗的權力承繼制度完善，總統去世不會導致國家陷入混亂。

此外，從伊朗的權力結構來看，總統並非國家最高領導人，在其之上還有最高領袖。哈米尼在萊希罹難後表示，伊朗民眾無需擔心，國家和政府工作不會受到影響。

劉中民說，哈米尼自 1989 年擔任最高領袖以來，一直能在不同政治派別之間實現平衡，多次帶領國家渡過危機。