總統墜機身亡 對伊朗有什麼影響？
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-21 15:00
伊朗政府周一（20 日）證實總統萊希（Ebrahim Raisi）墜機身亡，憲法監護委員會同日宣布，第一副總統穆赫貝爾已代行總統職務，專家認為，萊希遇難後，伊朗政局不會出現明顯變化。
伊朗憲法監護委員會周一宣布，根據憲法規定，並經最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）批准，穆赫貝爾已代行總統職務。
伊朗憲法規定，如果總統在任期內去世，第一副總統將代行總統的權力和職責，而議長、司法總監和第一副總統組成的委員會，將在 50 天內安排選舉新總統。
萊希周日出事後，穆赫貝爾馬上就召開緊急內閣會議，並表示內閣將繼續遵循萊希的路線，國家治理不會出現問題。
據《新華社》報導，上海外國語大學中東研究所教授劉中民表示，伊朗的權力承繼制度完善，總統去世不會導致國家陷入混亂。
此外，從伊朗的權力結構來看，總統並非國家最高領導人，在其之上還有最高領袖。哈米尼在萊希罹難後表示，伊朗民眾無需擔心，國家和政府工作不會受到影響。
劉中民說，哈米尼自 1989 年擔任最高領袖以來，一直能在不同政治派別之間實現平衡，多次帶領國家渡過危機。
國際危機研究組織伊朗計畫主任阿里 · 瓦埃茲也指出，哈米尼和伊朗伊斯蘭革命衛隊在對外戰略決策上依然保持絕對話語權，因此伊朗的外交政策不會出現明顯變化。
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