芬蘭總統再表態：只有北京可以結束烏克蘭戰爭 俄羅斯已淪為中國附庸國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-05 23:50

芬蘭總統 Alexander Stubb 表示，只有中國可以結束烏克蘭戰爭，力促北京發揮對莫斯科的影響力，並表示俄羅斯已經淪為中國的附庸國。

據《華爾街日報》周五（5 日）報導，Stubb 接受《華爾街日報》專訪的時間點，正值歐洲各國政府在為川普重返白宮做準備，也越來越擔心華府可能會放棄對歐洲安全的承諾，轉而專注於威懾中國。

Stubb 說，中國國家主席習近平手握和平解決這場衝突的關鍵，西方國家做不到這一點，甚至美國也做不到。歐美國家能做的就是向烏克蘭提供武器，以確保烏軍不會戰敗。

Stubb 直言，中俄並非平起平坐的關係，特別是西方國家在 2022 年制裁俄羅斯之後，北京因此取得足夠籌碼。他說：「中國當然處於主導地位，我可以很坦白地告訴你：俄羅斯現在已經淪為中國的附庸國了。」

據《彭博》報導，Stubb 周二也曾說：「現在俄羅斯很仰賴中國。習近平打一通電話，就能結束這場戰爭。」

Stubb 還說：「如果他說，可以啟動和平談判了，俄羅斯只能被迫這樣做，俄方別無選擇。」

針對 Stubb 的說法，中國外交部發言人毛寧在周三表示，中國和俄羅斯都是獨立自主的大國，「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方。」

毛寧強調，中國始終站在和平和對話的一邊，同包括俄羅斯在內的各方保持溝通，繼續為推動危機的政治解決發揮建設性作用。

《華爾街日報》指出，到目前為止，中國並未向俄羅斯提供致命武器，但北京在外交上給莫斯科打掩護，也為俄羅斯提供貿易和取得現代技術（包括軍民兩用物品）的管道。