伊朗公布第二份總統墜機調查報告 排除人為破壞可能性

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 09:36

伊朗已故總統萊希直升機失事調查委員會周三（29 日）發布第二份報告，排除了人為破壞的可能性。

這份報告的重點包括以下七點：

1. 事故發生當天的天氣預報顯示，截至當天 8 時 50 分，從大不里士至飛行目的地天氣狀況良好，適合飛行。但根據最新文件以及另外兩架直升機飛行員和乘客的描述，還需要進一步調查直升機返程航線的天氣狀況。

2. 仔細檢查直升機維修、保養等相關文件、紀錄、資料後，未發現能造成這起事故的缺陷。

3. 直升機的載客量和搭載設備的數量，在行程開始以及返航等階段，均未超出最大載重標準。

4. 根據直升機飛行員的通話紀錄，與事故直升機的最後一次聯繫直至事故發生，中間相隔約 69 秒。在此期間，該直升機沒有通報緊急情況。

5. 根據事故直升機殘骸和零件的取樣和測試，以及分析殘骸散落的方式等，排除人為破壞的可能性。

6. 排除通訊系統中斷或頻率受到干擾的可能性。