以色列真主黨持續互轟之際 以哈停戰談判傳重大進展

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-05 13:48

中東緊張持續升溫，以色列週四 (4 日) 在黎巴嫩真主黨發射 200 枚火箭與無人機攻擊北部後，對黎巴嫩南部多個真主黨軍事基礎設施發動空襲。與此同時，美國總統拜登跟以色列總理納坦雅胡通話後傳出，以色列和哈瑪斯有機會在秋季達成停戰協議，並確保以色列人質獲釋。

以色列國防軍在當地時間週四晚間發出聲明說，當日稍早出動戰機轟炸位於黎巴嫩南部梅斯賈巴爾和艾塔阿什沙布地區的多個真主黨軍事建築，但多家外媒報導指出，以色列在打擊黎巴嫩南部地區時使用了白磷彈，嚴重影響當地環境與民眾生計。

《央視新聞》報導，黎國南部克拉亞村農民扎卡里亞 · 法拉赫在前往自家田地採集土壤時表示，當地的地下水有很多磷，他們不知道是什麼情況，宛如生活在地獄。法拉赫想知道在以色列行動結束後，他的田能否繼續耕種。

黎國國家科學研究委員會表示，自去年 10 月以來，以色列在對黎國南部的襲擊中有 175 次使用白磷彈，其中很多引發火災，影響 600 多公頃農田。研究人員將法拉赫採集的土壤送到貝魯特美國大學的實驗室，並證實送檢土壤樣本中檢測到數量不等的磷。

黎巴嫩「綠色南方人」組織的環境專家表示，他們在黎以臨時邊界拍攝到以色列白磷彈在農田燃燒的畫面。該組織的負責人希沙姆 · 尤尼斯說，去年 10 月 10 日迄今，在黎巴嫩埃塔倫和布利達之間拍攝到的以色列轟炸規模相當可派，對生態環境影響非常大。

黎國環境部和農業部也正在跟聯合國開發計劃署 (UNDP) 合作，以確定受以國白磷彈影響的程度。黎國環境部長納賽爾 · 亞辛指責以色列做出生態滅絕的行為，並稱將把相關證據提交給聯合國安理會。