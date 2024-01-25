鉅亨網記者張欽發 台北 2024-01-25 18:44

AI 浪潮席捲全球同時，在全球高爾夫球具庫存去化已接近尾聲，全球市占暨銷量第一的 Callaway，今 (25) 日在台首度在台發表首創導入 AI 應用研發的 AI Smart Face 技術開發的系列球具，主要在刺激揮桿者更換球具的意願，如行銷奏效，可望爲代工廠明安 (8938-TW) 及復盛應用 (6670-TW) 帶來商機。

卡拉威 Callaway 在全球高爾夫球具市占暨銷量第一、全球高球賽事冠軍選手數量也是第一，今天在台發表 PARADYM Ai SMOKE 系列球桿，英文 SMOKE 是 Swing Modeling Optimized by Kinematic Expertise 的縮寫，意即「以專業運動學優化揮桿模型」，主要蒐集超過 25 萬人真人揮桿數據、彙整 104 萬次次擊球資料分析在超級電腦中虛擬建模分析測試後，找到最佳桿面結構提供支援，打造出的最新科技桿面 Ai Smart Face。

同時，全新 360 度環形碳纖維桿體更減輕 15% 桿重，同時在桿體內加入兩根鈦合金骨架使其更加堅固。輕化桿體結構可節省重量來優化擊球彈道並增加容錯可能性，讓擊球點不只在桿面中心，而是幾乎覆蓋整個桿面的全甜蜜點超級球桿。

Callaway 球桿研發部門總監 Evan Gibbs 表示，PARADYM Ai SMOKE 系列的木桿在發球距離上將比上一代更遠，尤其是在非桿面中心甜蜜點擊球時影響差距更小。這主要依靠全桿面甜蜜點所帶來更穩定的倒旋，以及擊球高球速時附帶的高容錯表現。

2018 年拿下 Callaway Taiwan 總代理權的艾盟仕公司表示，在台灣有從事高爾夫球運動的人口占台灣總人口數近兩成，看好台灣高爾夫市場的發展潛力。