SRE再度攜手環球測繪 未來針對「海廣風電」啟動專案場址調查
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-05 16:04
風睿能源 (SRE) 今 (5) 日宣布與環球測繪完成合約的簽署，以保留 2024 年與 2025 年海事工程的量能，期待在第三階段區塊開發第二期選商結果公布後，可以即時針對「海廣風電(Formosa 6 )」啟動專案場址調查相關工作，全面加速衝刺淨零碳排目標。
SRE 執行長蘇容儀表示，期盼藉由雙方的合作，讓國內廠商累積更多工程技術與經驗，進一步深化海事工程的調查能量，為日後進軍海外市場做準備。
環球測繪董事長黃新志則指出，在這個時刻促成關鍵合約，確保環球測繪有機會把握今年剩餘不多的氣候窗，加速推進海事調查工程，積極衝刺淨零碳排的目標。
海廣風電 (Formosa 6) 由 SRE 主導，場址位於彰化縣線西鄉外海，總面積約 84 平方公里，離岸最近處約 35 公里，計畫最大開發容量為 800MW，最多可設置 57 支 14MW 風機，待完工併網後，可望為近百萬家戶提供用電。
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