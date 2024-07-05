SRE再度攜手環球測繪 未來針對「海廣風電」啟動專案場址調查

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-05 16:04

風睿能源 (SRE) 今 (5) 日宣布與環球測繪完成合約的簽署，以保留 2024 年與 2025 年海事工程的量能，期待在第三階段區塊開發第二期選商結果公布後，可以即時針對「海廣風電(Formosa 6 )」啟動專案場址調查相關工作，全面加速衝刺淨零碳排目標。

SRE 執行長蘇容儀表示，期盼藉由雙方的合作，讓國內廠商累積更多工程技術與經驗，進一步深化海事工程的調查能量，為日後進軍海外市場做準備。

環球測繪董事長黃新志則指出，在這個時刻促成關鍵合約，確保環球測繪有機會把握今年剩餘不多的氣候窗，加速推進海事調查工程，積極衝刺淨零碳排的目標。