營收速報 - 藥華藥(6446)6月營收8.48億元年增率高達66.63％
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 15:15
今年1-6月累計營收為39.60億元，累計年增率83.97%。
最新價為567元，近5日股價上漲1.84%，相關生技醫療股價指數上漲1.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+723 張
- 外資買賣超：+55 張
- 投信買賣超：+659 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|8.48億
|67%
|7%
|24/5
|7.91億
|89%
|18%
|24/4
|6.67億
|98%
|20%
|24/3
|5.58億
|61%
|-5%
|24/2
|5.88億
|91%
|16%
|24/1
|5.08億
|118%
|-25%
藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 玉晶光(3406)6月營收15.56億元年增率高達34.5％
- 營收速報 - 大立光(3008)6月營收40.41億元年增率高達49.89％
- 營收速報 - 鴻華先進-創(2258)6月營收10.16億元年增率高達794.78％
- 營收速報 - 群聯(8299)6月營收53.61億元年增率高達55.93％
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇