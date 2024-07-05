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鉅亨速報

營收速報 - 藥華藥(6446)6月營收8.48億元年增率高達66.63％

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 15:15

藥華藥(6446-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣8.48億元，年增率66.63%，月增率7.31%。

今年1-6月累計營收為39.60億元，累計年增率83.97%。

最新價為567元，近5日股價上漲1.84%，相關生技醫療股價指數上漲1.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+723 張
  • 外資買賣超：+55 張
  • 投信買賣超：+659 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 8.48億 67% 7%
24/5 7.91億 89% 18%
24/4 6.67億 98% 20%
24/3 5.58億 61% -5%
24/2 5.88億 91% 16%
24/1 5.08億 118% -25%

藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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