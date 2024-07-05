鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)EPS預估下修至8.43元，預估目標價為233.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中興電(1513-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.51元下修至8.43元，其中最高估值8.97元，最低估值8.24元，預估目標價為233.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|8.97(8.97)
|11.39
|11.06
|最低值
|8.24(8.26)
|9.8
|11.06
|平均值
|8.49(8.52)
|10.25
|11.06
|中位數
|8.43(8.51)
|10.1
|11.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|27,388,000
|32,986,000
|32,360,390
|最低值
|25,242,000
|28,590,000
|32,360,390
|平均值
|26,421,360
|30,262,480
|32,360,390
|中位數
|26,239,590
|29,610,400
|32,360,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.25
|5.21
|4.19
|3.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|22,144,872
|18,546,885
|18,024,761
|15,390,789
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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