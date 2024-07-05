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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中興電(1513-TW)EPS預估下修至8.43元，預估目標價為233.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中興電(1513-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.51元下修至8.43元，其中最高估值8.97元，最低估值8.24元，預估目標價為233.9元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.97(8.97)11.3911.06
最低值8.24(8.26)9.811.06
平均值8.49(8.52)10.2511.06
中位數8.43(8.51)10.111.06

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值27,388,00032,986,00032,360,390
最低值25,242,00028,590,00032,360,390
平均值26,421,36030,262,48032,360,390
中位數26,239,59029,610,40032,360,390

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.255.214.193.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		22,144,87218,546,88518,024,76115,390,789

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1513/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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