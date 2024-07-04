盤中速報 - 中興電(1513)大漲7.22%，報200.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 11:30
中興電(1513-TW)04日11:30股價上漲13.5元，報200.5元，漲幅7.22%，成交39,525張。
中興電(1513-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氫能源發電、產氫設備及系統。太陽光電/風力發電工程及產品。變電站/昇壓站工程及產品。
近5日股價上漲0.27%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,192 張
- 外資買賣超：+2,171 張
- 投信買賣超：+288 張
- 自營商買賣超：-267 張
- 融資增減：+283 張
- 融券增減：+47 張
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