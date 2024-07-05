保守黨慘敗！英國每日郵報：蘇納克將宣布辭去黨魁職務

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:44

英國國會下議院選舉周四 (4 日) 結束，預計當地時間今 (5) 日早上 (台灣時間中午前) 公佈選舉結果，出口民調顯示在野的工黨將拿下 410 席，執政的保守黨則將贏得 131 席，迎來歷史性挫敗。

英國《每日郵報》援引知情人士消息報導，由於領導的保守黨在大選中慘敗，英國首相蘇納克將在當地時間周五清晨宣布辭去保守黨領袖職務。

《星期日泰晤士報》首席政治評論員 Tim Shipman 也向《泰晤士電台》(Times Radio) 表示，他認為蘇納克將於周五辭職。

不過，蘇納克此前接受《BBC》訪問時曾稱敗選後不會辭職，並指自己喜歡為家鄉選民服務。

據了解，蘇納克可能會保住自己在北約克郡里士滿和諾薩勒頓的席位，但財政大臣杭特則很可能成為英國現代史上首位失去議席的財長，這對保守黨造成進一步打擊。