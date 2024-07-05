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鉅亨速報

盤中速報 - 豐藝(6189)大跌7.21%，報103元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 13:09

豐藝(6189-TW)05日13:09股價下跌8元，報103.0元，跌幅7.21%，成交13,919張。

豐藝(6189-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之代理經銷及面板模組之研發及銷售。

近5日股價上漲19.61%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+18,776 張
  • 外資買賣超：+6,589 張
  • 投信買賣超：+11,136 張
  • 自營商買賣超：+1,051 張
  • 融資增減：-409 張
  • 融券增減：+217 張

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