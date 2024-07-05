盤中速報 - 豐藝(6189)大跌7.21%，報103元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 13:09
豐藝(6189-TW)05日13:09股價下跌8元，報103.0元，跌幅7.21%，成交13,919張。
豐藝(6189-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件之代理經銷及面板模組之研發及銷售。
近5日股價上漲19.61%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+18,776 張
- 外資買賣超：+6,589 張
- 投信買賣超：+11,136 張
- 自營商買賣超：+1,051 張
- 融資增減：-409 張
- 融券增減：+217 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 東台(4526)股價拉至漲停，漲停價35.65元，成交11,979張
- 盤中速報 - 宏易(4530)急拉3.13%報7.55元，成交18張
- 盤中速報 - 華城(1519)大跌7%，報944元
- 盤中速報 - 力銘(3593)急拉4.2%報14.9元，成交348張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇