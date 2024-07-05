盤中速報 - 中華化(1727)股價拉至漲停，漲停價33.6元，成交4,178張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:08
中華化(1727-TW)05日11:08上漲3.05元，股價漲停報33.6元，委買1張、委賣464張，成交4,178張。
主要業務為硫酸等及各化學工業原料製造暨零售與成品之買賣。前項有關化學工程之設計。各工業投資及化學原料及進出口貿易及代理經銷。所屬產業為化學工業，相關化學工業近5日上漲2.36%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+427 張
- 外資買賣超：+412 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：-67 張
- 融券增減：+10 張
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